Pruzzo sicuro: "Anche se non è al 100% stasera punterei su Kean"

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Nelle ore precedenti a Cremonese-Fiorentina, parola a Roberto Pruzzo. Intervenuto a Lady Radio, l'ex centravanti tra le altre di Roma e Fiorentina ha commentato così le condizioni del reparto offensivo viola: "Stasera mi aspetto che vinca la squadra più forte, ovvero la Fiorentina, anche se questa stagione mi fa anche pensare il contrario. La Fiorentina ha due risultati su tre e si può accontentare anche di un pari. Moise Kean? Se non ci sono rischi, nonostante non stia al meglio, uno come Kean va messo.

Viste le condizioni dell'attacco viola adesso scelgo sempre lui. Botta alla tibia? Io con le botte battevo un po' il piede in terra e passava. Ma considero Kean uno con la soglia del dolore alto. Vuole essere protagonista”.