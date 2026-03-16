Brekalo poteva tornare in Italia a gennaio ma ha preferito l'Hertha alla Samp

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Josip Brekalo non ha certo lasciato un grande ricordo nella sua esperienza alla Fiorentina ma anche in seguito non è riuscito più a imporsi come aveva fatto al Wolfsburg prima e al Torino poi. Dopo aver giocato in prestito in patria all'Hajduk Spalato e poi in Turchia al Kasimpasa, è stato ceduto nell'estate del 2025 al Real Oviedo, club che ha lasciato in inverno per vestire la maglia dell'Hertha Berlino.

Secondo quanto riportato da TMW, proprio a gennaio sarebbe potuto tornare in Italia perché lo voleva fortemente la Sampdoria in Serie B. Il croato però ha preferito cambiare di nuovo campionato ripartendo dalla seconda divisione tedesca, rifiutando i blucerchiati anche se per il momento senza fortuna vista la totale assenza di presenze nella capitale tedesca da febbraio a oggi.