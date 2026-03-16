Il Rakow crolla in Ekstraklasa, il tecnico Tomczyk ammette: "Abbiamo accusato la gara contro la Fiorentina"

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Il Raków Częstochowa ha risentito degli sforzi compiuti in UEFA Europa Conference League contro la Fiorentina. Parola del proprio tecnico. La formazione polacca ha infatti subito una pesante frenata in campionato, uscendo sconfitta nella sfida contro il Górnik Zabrze (3-1 per il Gornik).

Al termine della partita, l’allenatore del Rakow, Łukasz Tomczyk, è tornato a parlare della gara europea disputata giovedì scorso: “È stata una partita estremamente dura e combattuta, con tanti contrasti. A questo si sono aggiunti anche il peso della posta in palio, la componente emotiva e la fatica del viaggio. Tutti questi fattori si sono fatti sentire. Alcuni giocatori erano visibilmente provati, inutile negarlo. Avere un giorno di riposo in più ci avrebbe sicuramente aiutato”.

Il tecnico ha poi guardato già alla prossima sfida europea, il ritorno degli ottavi di Conference contro la Fiorentina, in programma giovedì prossimo in Polonia: “Dobbiamo restare compatti, perché giovedì ci attende una gara molto impegnativa e di grande livello. Per battere un avversario forte come la Fiorentina serviranno unità di squadra e forse anche un piccolo miracolo”.

Tomczyk ha inoltre confermato l’assenza di un elemento importante per il prossimo impegno: “Per quanto riguarda Tomasz Pieńko, temo si tratti di un infortunio piuttosto serio. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle quattro settimane, quindi non sarà disponibile già dalla prossima partita”.