Ufficiale La Ternana esonera l'ex viola Liverani: fatale la sconfitta a Pesaro

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L'ex centrocampista di Fiorentina e Lazio ed ora allenatore, Fabio Liverani, è stato esonerato dalla Ternana. L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa dopo le tante peripezie tra passaggi societari e penalizzazioni che hanno condizionato il lavoro dello stesso tecnico, ma era comunque nell'aria. L'esonero arriva dopo la sconfitta sul campo della Vis Pesaro. Ecco la nota del club:

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali.

La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17, che dirigerà la squadra a partire dalla seduta di allenamento odierna".