Nicola perde Vardy per la sfida contro la Fiorentina: i convocati della Cremonese

Nicola perde Vardy per la sfida contro la Fiorentina: i convocati della CremoneseFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Davide Nicola perde Vardy per la sfida contro la Fiorentina, con l'ex Leicester che quindi non sarà presente per la sfida dello Zini. Oltre all'inglese, assente per un trauma contusivo alla coscia riportato nel corso dell'ultimo match contro il Lecce, out anche Pezzella per squalifica, Baschirotto e Collocolo. Ecco la lista dei grigiorossi: 

PORTIERI
Audero, Silvestri, Nava 

DIFENSORI  
Luperto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino

CENTROCAMPISTI  
Thorsby, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo

ATTACCANTI  
Djuric, Moumbagna, Okereke, Bonazzoli, Sanabria