PRUZZO, Mayoral non può giocare con Vlahovic

Roberto Pruzzo, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato di temi d'attualità, tra cui la mancanza di un vice-Vlahovic: "Sarebbe fondamentale avere un calciatore che un potrebbe ricoprire. Bisogna accettare i ruoli, se si prende un giovane di belle speranze si rischia molto perché non si sa se è pronto subito, l'altra opzione è andare sull'usato sicuro. Borja Mayoral? A Roma ha fatto bene e spesso da subentrato, un po' come Caicedo alla Lazio. Lo spagnolo ha segnato pure dei gol decisivi, ma non può giocare accanto a Vlahovic. Fa meno movimento del serbo, ma è più uomo d'area di rigore. Nell'emergenza si può però provare anche a giocare con il doppio centravanti. Serve comunque altro, soprattutto sugli esterni dove non si può puntare solo su Nico Gonzalez. Gli altri componenti del gruppo attacco fanno poco e quasi niente... Sarebbe intelligente trovare un'alternativa in quella posizione. Berardi? Il suo nome è in giro da un paio d'anni. Il Sassuolo è una bottega cara, hanno anche Scamacca che stanno gestendo e metteranno sul mercato in futuro... Un conto è giocare a Reggio Emilia, un conto è essere grandi protagonisti a Firenze. Problemi in difesa contro il Milan? Potrebbe giocare Celeste (Pin, ndr) che è da voi in studio (ride, ndr). Ha bisogno di 2-3 settimane di recupero ancora (ride, ndr). Può fare Pulgar quel ruolo insieme a Igor, è forse il più adattabile. L'importante comunque è non avere cali di attenzione come a Venezia, soprattutto con le squadre piccole".