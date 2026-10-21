Prandelli: "Alla Viola serve fiducia. Mastantuono può ricordare il mio Mutu"

Intervenuto in diretta su Lady Radio, l'ex allenatore viola Cesare Prandelli ha detto la sua sul momento attuale della Fiorentina. Ecco le sue parole: "In questo momento la Fiorentina ha bisogno di grande fiducia, perché la priorità è fare punti, al di là della proposta di gioco. Serve una squadra solida e unita, poi basterà poco per poter guardare al futuro con ottimismo. I viola subiscono troppe reti e devono ritrovare compattezza in difesa. Spesso tra il reparto arretrato e il centrocampo manca chiarezza sui movimenti da fare e, sui cross laterali, non si riesce a proteggere adeguatamente la porta. Anche gli attaccanti devono partecipare alla fase difensiva, evitando di restare passivi e contribuendo a chiudere gli spazi. Nelle prossime gare mi aspetto una fase difensiva organizzata, senza soffermarsi troppo sui moduli".

Prosegue su Vanoli: "La partita di Genova ha cambiato gli equilibri e, su alcune scelte, sarebbe importante comunicare meglio. Mi fa piacere che la Fiorentina abbia la possibilità di costruire qualcosa di importante con questi giovani. È una squadra dotata di grande tecnica, ma forse proprio per questo occorre lavorare maggiormente sul carattere. Quando manca un leader, può essere il gioco stesso a diventarlo: questi ragazzi devono anche ritrovare il divertimento. Vedere Mastantuono così spesso nella propria metà campo significa che qualcosa non sta funzionando: lui deve giocare più vicino alla porta. Per me può ricordare un po' Mutu: deve migliorare nella finalizzazione, ma non mi piace vederlo così arretrato. Quando la squadra trova il giusto equilibrio, lo terrei in posizione avanzata, facendo abbassare un centrocampista".