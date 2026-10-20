La Juventus riflette su Spalletti: anche Pioli tra le ipotesi in caso di addio
Il futuro della panchina della Juventus continua a far discutere. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Luciano Spalletti non sarebbe al momento in discussione da parte della società, nonostante le pressioni dei tifosi che invocano il ritorno di Antonio Conte. Il club, infatti, non avrebbe mai valutato concretamente il tecnico come soluzione immediata. In caso di cambio in corsa, tra le alternative potrebbe esserci Stefano Pioli, legato a Massara dai tempi dello scudetto conquistato con il Milan.
Per il progetto futuro, invece, i nomi da seguire sarebbero soprattutto quelli di Simone Inzaghi e Francesco Farioli, quest'ultimo protagonista con il Porto. Molto dipenderà dai prossimi risultati: gli impegni europei e la trasferta di Lecce potrebbero rivelarsi decisivi per gli equilibri della squadra. Qualora la crisi dovesse aggravarsi, la richiesta di riportare Conte a Torino potrebbe diventare sempre più insistente, fino a spingere John Elkann a intervenire direttamente nelle scelte societarie.
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