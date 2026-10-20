Lesione al bicipite femorale per Piccoli: l'attaccante out per tre settimane
Brutte notizie per il Bologna e per l'ex tecnico viola Raffaele Palladino. Roberto Piccoli, infatti sarà costretto a fermarsi per circa tre settimane a causa di un problema muscolare rimediato nel corso della sfida contro l'Inter. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto l'attaccante ex Fiorentina hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. A comunicarlo è stato il club rossoblù attraverso una nota ufficiale, precisando che i tempi di recupero stimati sono di circa 21 giorni.
Ecco la breve nota ufficiale, diffusa poco da dal Bologna attraverso i suoi canali di comunicazione: "In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane".
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