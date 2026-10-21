Sampdoria, anche l'ex viola viola Iachini in corsa per la panchina

La Sampdoria continua la ricerca del nuovo allenatore e tra i candidati per raccogliere l'eredità di Bernardo Corradi c'è anche un ex viola: Beppe Iachini. Il tecnico marchigiano, che ha guidato la Fiorentina in due diverse occasioni, è infatti tra i profili valutati dalla società blucerchiata per provare a risollevare una squadra in grande difficoltà in questo avvio di stagione.

Dopo il mancato accordo con Marco Giampaolo, la dirigenza doriana è tornata a valutare diverse alternative. Secondo le ultime indiscrezioni, la lista comprende cinque nomi: Michele Mignani, Luca D'Angelo, Fabrizio Castori, Fabio Caserta e lo stesso Iachini. Al momento, Mignani e D'Angelo sembrano leggermente avanti nelle valutazioni, ma la corsa resta aperta e non sono escluse sorprese.

Per Iachini si tratterebbe di una nuova esperienza in una piazza importante del calcio italiano. Il tecnico conosce già l'ambiente blucerchiato, avendo guidato la Sampdoria nella stagione 2011-2012, culminata con la promozione in Serie A attraverso i playoff. Anche il suo passato alla Fiorentina rappresenta un elemento di interesse: sulla panchina viola ha vissuto due parentesi, tra il 2019 e il 2021. La Sampdoria vuole stringere i tempi per affidare la squadra a una nuova guida tecnica e preparare al meglio i prossimi impegni di campionato.