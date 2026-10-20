Al centro sportivo del Como sbuca Pioli: l'ex tecnico viola in visita da Fabregas
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Si rivede Stefano Pioli. L'ex allenatore della Fiorentina è stato avvistato stamani a Mozzate durante l'allenamento a porte aperte del Como, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. L'ex tecnico viola, attualmente senza squadra, ha assistito alla seduta della formazione guidata da Cesc Fabregas, seguendo da vicino i preparativi in vista dell'impegno europeo.
La sua presenza al centro sportivo lariano sarebbe legata a motivi di aggiornamento professionale. Come riportato da TuttoMercatoWeb, Pioli si sarebbe recato a Mozzate non solo per la rifinitura di queste ore ma anche nella giornata precedente. Resta da chiarire, invece, se la visita sia avvenuta su invito diretto dell'allenatore spagnolo.
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