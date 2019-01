PIZARRO, Edimilson farà parlare di sé. In mediana...

David Pizarro, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato dei principali temi in casa viola dopo la partita di ieri contro la Sampdoria:

"Mancavo da tre anni ma torno con lo stesso piacere di sempre a casa. Sono stato 16 anni qua... Quando smetti sono momenti complicati che però prima o poi devono arrivare. Serve la freddezza nel prendere certe decisioni, non è facile da un giorno all'altro. Ma se guardo indietro penso che fosse il momento giusto per smettere, soprattutto per quanto fatto in passato. La Universidad de Chile poi mi ha dato l'opportunità di smettere come volevo io. Ci tengo tanto a fare il corso a Coverciano ma mi devo organizzare prima con la famiglia. Stando così lontano dal Cile non voglio stare da solo. L'affetto della gente ti colpisce sempre: quando giochi non te ne rendi conto. Ora la gente te lo fa capire. Come calciatore e come uomo certe cose fanno piacere. La partita di ieri? Da spettatore mi è piaciuta, credo meno agli allenatori. Ci sono state belle giocate ed un livello importante, sia per la Fiorentina che per la Samp. Tanta qualità in attacco. Si era messa male per la Fiorentina, ma fino all'espulsione si vedeva solo lei in campo. A questi livelli certe cose si pagano carissimo. Da sottolineare l'intelligenza di Veretout nel gol finale a cercare Chiesa. Muriel? Lo conosco già dai tempi di Udine. Può dar tantissimo, a volte si perde sul lato fisico anche perché gli viene sottolineato. He le caratteristiche per fare cose importanti e nel secondo gol di ieri si è visto. Gli auguro di trovare la giusta dimensione, in una piazza importante come Firenze. Deve fare il professionista in tutti i sensi e la tifoseria viola gli riconoscerà il rispetto. Cambio Muriel-Laurini? Vedere le situazioni dall'alto è più facile ma mi aspettavo Mirallas, senza cambiare l'assetto tattico che aveva portato avanti la squadra. Centrocampo? Edimilson farà parlare di sé. Fino al rosso con Muriel e Chiesa era tra i migliori in campo. In mezzo manca un po' di palleggio, specie nelle situazioni in cui c'è da abbassare il ritmo. Fare su e giù tutta la partita lo paghi, e si è visto ieri quando la Samp ha sfruttato la stanchezza della Fiorentina. Se sarò a Firenze per la Roma in Coppa Italia? No, ma la guarderò sicuramente in televisione".