PIOLI, Coi viola rifarei quello che ho fatto. Castrovilli...

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha fatto un resoconto del suo 2019 ma anche dell'anno che verrà partendo dai progetti tecnici e passando anche per il calciomercato: "Il 2019 è stato pieno di emozioni e situazioni. Avrei voluto finire meglio il mio ciclo a Firenze, ma le dinamiche sono cambiate in corsa e se tornassi indietro rifarei quello che ho fatto. Poi è sbocciato in qualcosa di grande con la chiamata del Milan.

C'è un giocatore che l'ha sorpresa nel nostro campionato? "Castrovilli che conoscevo già quando allenavo la Fiorentina anche se non ho mai potuto allenarlo perché era alla Cremonese. Avevo visto in lui delle qualità ma non pensavo che potesse essere così determinante fin da subito".