PIN, Spero Iachini faccia bene: contratto giusto

L'ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin, ha parlato così del nuovo allenatore viola: "Trovo giusto che gli sia stato fatto un contratto per un anno e mezzo perché non mi sembrerebbe giusto farlo per sei mesi, non è giusto nei confronti dei giocatori. Spero Beppe possa far bene, ma serve un cambiamento dopo Cagliari, le sconfitte viste con il Verona e la Roma non possono esistere. Ho visto una squadra rassegnata, non è possibile nemmeno nell'amichevole del giovedì. La sfida al Bologna è vicina, la classifica è brutta: serve lavorare bene subito ed autostima".