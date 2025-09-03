Piccinetti: "Pioli non ha ancora in testa la formazione, deve trovarla in fretta"
Così l’allenatore ed ex viola, Claudio Piccinetti, sulla Fiorentina: “La valutazione definitiva al mercato non si può fare adesso, perché sarà il campo a parlare. Le prime due gare di campionato sono andate maluccio, ma penso sarebbe assurdo tirare conclusioni affrettate. Alla fine tutte le squadre hanno faticato. L’amalgama giusta andrà trovata dopo la sosta”.
Cosa pensa dell’operato di Pioli per ora?
“Mi fa pensare che non abbia ancora in testa la formazione migliore. Bisogna fare in fretta a capirlo, assegnando ai giocatori i ruoli giusti e trovando anche il modulo corretto. Credo non sia da escludere a priori la difesa a quattro”.
La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di cosìdi Lorenzo Di Benedetto
