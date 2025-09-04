Il ds del Cagliari su Piccoli: "Nemmeno il presidente pensava di guadagnarci così tanto"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche ad alcune domande sulla cessione di Roberto Piccoli alla Fiorentina: "L’acquisto poco prima della sfida contro la Fiorentina è stato un caso. La società viola era da tempo sul giocatore e ha voluto accelerare i tempi per l’acquisto. Abbiamo avuto diverse trattative per Piccoli, le prime quattro della Serie A e alcune squadre straniere. Noi abbiamo chiesto una cifra esagerata, magari nemmeno il presidente si aspettava che si arrivasse a quella cifra per la vendita".