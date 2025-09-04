FirenzeViola Kouame "corre" per ritornare: il punto sulle condizioni dell'attaccante viola

L'attaccante Christian Kouame è ormai lontano dal campo da aprile, da quando cioè si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l'infortunio subito nel corso della gara dell'Empoli (dove era in prestito secco da gennaio) contro il Cagliari.

Il giocatore ivoriano sta proseguendo il suo lavoro personalizzato di terapie ed ha iniziato a correre ma al momento non è previsto il rientro in gruppo. Per quello ci vorrà ancora del tempo. C'è però fiducia di poterlo recuperare già nei prossimi mesi, per il campionato.

Kouame, che ha mantenuto il suo numero 99, non è stato ovviamente inserito nella lista Uefa dove gli impegni sono concentrati dal 2 ottobre al 18 dicembre e dove ci sono più restrizioni, mentre gli è stata data almeno la soddisfazione di essere inserito nella lista per il campionato. Un segnale di fiducia che non può che far bene al giocatore che continua a correre contro il tempo per tornare a disposizione nonostante il grave infortunio e la conseguente operazione fatta a Villa Stuart dal professor Mariani.

A gennaio poi, in base alle condizioni e alla funzionalità secondo Pioli si deciderà anche del suo futuro: il giocatore è tra i più pagati della Fiorentina grazie al rinnovo e ai bonus scattati.