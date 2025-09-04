Dino Zoff su Donnarumma: "Fa vincere con le parate. Italia? Mondiale possibile e doveroso"

L'ex portiere di Juventus e nazionale, nonché ex allenatore della Fiorentina, Dino Zoff, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell'addio al Psg e dell'arrivo al Manchester City di Gianluigi Donnarumma: "Non mi spiego come sia rimasto senza squadra per due settimane. Non dopo quello che s’è visto quest’anno, la Champions vinta anche grazie alle sue parate. A meno che non ci sia altro che noi non sappiamo. Faccio fatica a capire come possa essere un problema per un portiere non “giocare” bene. Uno come Donnarumma fa vincere con le parate".

E se Donnarumma fosse rimasto disoccupato?

"Sarebbe stato un bel problema per la Nazionale. Ma come fa uno come Donnarumma a non trovare una squadra?".

Gattuso ha tirato un sospiro di sollievo

"Ha una Nazionale che può mettere bene in campo. Andare al Mondiale è possibile e doveroso. In porta ci sono anche Vicario, Meret e Carnesecchi, forse Di Gregorio. Non siamo messi male. Gattuso sceglierà la gerarchia dei vice di Donnarumma. Ma storicamente non sono mai in porta i nostri problemi".