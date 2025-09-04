Dalla Germania, l'Union Berlino ha rifiutato un'offerta da 9 milioni della Fiorentina per Diogo Leite

vedi letture

Secondo quanto riportato da Kicker in Germania, l'Union Berlino ha rifiutato almeno tre offerte da circa 9 milioni per il difensore Diogo Leite. Una di queste proposte è stata avanzata dalla Fiorentina, con il Bologna e un club francese che avevano pareggiato l'offerta. La società tedesca non ha voluto però considerare queste offerte rifiutandole perché ritenute troppo basse. Il futuro del difensore però resta incerto, con l'Union Berlino che proverà a fargli rinnovare il contratto.