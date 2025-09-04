Social
Fatih Terim compie oggi 72 anni: gli auguri della Fiorentina
FirenzeViola.it
Oggi, giovedì 4 settembre, è il compleanno di Fatih Terim. Ex calciatore turco, dalla fine degli anni 80' allenatore, Terim è nato ad Adana il 4 settembre del 1953. Dopo aver guidato la nazionale turca e il Galatasaray, nell'estate del 2000 sbarca in Italia per sedere sulla panchina della Fiorentina.
Allenerà i viola da luglio a febbraio, per 28 gare, prima di passare la stagione successiva al Milan. Rimasto impresso soprattutto nei tifosi per la sua proposta di calcio super offensiva, la Fiorentina ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno sui social. Di seguito il post Instagram del club gigliato:
Ex viola
