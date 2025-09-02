Gonzalez si presenta a Madrid: "Spero di portare l’Atlético più in alto possibile"

L’Atletico Madrid ha ufficializzato ieri l’arrivo di Nico Gonzalez. L’attaccante argentino ha lasciato la Juventus con la formula del prestito con un’opzione di acquisto fissata a 32 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligatoria in base al numero di presenze, legandolo ai "colchoneros" fino al 2030. Queste le sue parole ai media ufficiali del club biancorosso: "Sono molto felice che l’operazione si sia concretizzata. Arrivo in un grande club, con un gruppo splendido, e darò tutto in campo.

Sentivo il bisogno di cambiare aria e questo era il momento giusto per venire in Spagna e all’Atlético. Per un argentino è un sogno giocare qui, dove tanti connazionali hanno fatto la storia. Spero di poter scrivere la mia e portare l’Atlético più in alto possibile. Ho seguito le partite dell’Atletico e non vedevo l’ora di essere qui. Sarà un piacere giocare davanti a questa tifoseria incredibile".