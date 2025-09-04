Ufficiale L'ex Fiorentina Hagi all'Alanyaspor in Turchia: "Felice di tornare nel paese dove sono nato"

vedi letture

L'Alanyaspor ha ufficializzato il tesseramento del nazionale rumeno, passato anche dalla Fiorentina, Ianis Hagi. Reduce dall’esperienza in Scozia con i Rangers, il fantasista classe 1998 ha firmato un contratto biennale ed è stato accompagnato da papà Gheorghe, leggenda del calcio mondiale ed anche in Turchia, dove lo stesso Ianis è nato come ha raccontato lui stesso: "Sono felice di tornare nel Paese dove sono nato, è un momento speciale per la mia carriera. Ho grande fiducia in me stesso e non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni per rappresentare al meglio questo club. Ringrazio tutti per la fiducia.

La Süper Lig è uno dei campionati più difficili al mondo, con squadre di altissimo livello. So di avere una grande responsabilità nel rappresentare la mia famiglia, il mio cognome e questo club. Sono pronto a dare tutto".