Bove, in attesa del calcio diventa testimonial di un profumo
FirenzeViola.it
Edoardo Bove è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro nel calcio. L'ex centrocampista della Fiorentina è fermo da dicembre a causa del malore e del conseguente defibrillatore installatogli a Careggi ed è tornato ovviamente alla Roma dopo il prestito in viola. In attesa appunto di segnali sul calcio, Bove fa il testimonial per il nuovo profumo di Prada, mostrando le cicatrici dell'operazione: "Ogni cicatrice racconta chi sei, come sei cresciuto, dove ti sei perso.
E come hai ricominciato. Crea il tuo paradigma. C’è sempre un altro modo" recita infatti il suggestivo post.
