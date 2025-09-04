Lamptey, prima volta da viola nel Ghana: 1-1 ma lui resta in panchina
Tariq Lamptey non ha fatto in tempo a firmare il nuovo contratto con la Fiorentina che è volato in Nazionale. Il terzino destro dopo le giovanili con l'Inghilterra ha scelto il Ghana che oggi ha giocato la gara di qualificazione ai Mondiali in casa del Ciad che era ancora al palo, rimediando solo un 1-1. In vantaggio dal 17' con Ayew, è stato riacciuffato all'89' da Ecua. Il pareggio non inficia però la prima posizione a 16 punti dopo 7 gare. Lamptey è rimasto in panchina per tutta la gara.
