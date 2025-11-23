Per l'ex difensore viola Faraoni spunta l'ipotesi Pescara

L'ex difensore della Fiorentina, svincolatosi dall'Hellas Verona, Marco Davide Faraoni, è alla ricerca di una nuova collocazione. Nei giorni scorsi il giocatore si è allenato con la Virtus Verona e tutto lasciava pensare che poteva essere un nuovo rinforzo ma, secondo quanto scrive tuttoc.com, la trattativa sembra arenata. Anche perché all'orizzonte è spuntato il Pescara neopromosso nella serie cadetta.