Badelj fiducioso sulla Fiorentina: "Non sta funzionando, ma alla fine si salverà"

Oggi alle 11:20
Redazione FV

Per Milan Badelj, la Fiorentina non retrocederà. L'ex centrocampista viola, interpellato oggi da Tuttosport, ha toccato anche l'attualità che riguarda le sue vecchie squadre italiane e per quanto riguarda la formazione di Vanoli, si è espresso con un parere breve ma deciso: "Alla Fiorentina purtroppo qualcosa non sta funzionando, non mi aspettavo mai di vederla in quella posizione di classifica, ma per me si salverà".