Badelj fiducioso sulla Fiorentina: "Non sta funzionando, ma alla fine si salverà"
FirenzeViola.it
Per Milan Badelj, la Fiorentina non retrocederà. L'ex centrocampista viola, interpellato oggi da Tuttosport, ha toccato anche l'attualità che riguarda le sue vecchie squadre italiane e per quanto riguarda la formazione di Vanoli, si è espresso con un parere breve ma deciso: "Alla Fiorentina purtroppo qualcosa non sta funzionando, non mi aspettavo mai di vederla in quella posizione di classifica, ma per me si salverà".
