PEDRO, Vacanze nel Chianti dopo delusione Mondiale

Niente Maldive o altri posti paradisiaci per l'ex attaccante viola Pedro Guilherme Abreu dos Santos. Il brasiliano infatti come mostrato sui social ha deciso, dopo la delusione per l'eliminazione ai Mondiali con il suo Brasile, di passare le sue vacanze nel Chianti. In particolare l'ex viola ha fatto tappa a Gambassi Terme, presso l'azienda agricola Poggio di Camporbiano.

"Già quando giocava alla Fiorentina era venuto a visitarci. Abbiamo scherzato anche sul fatto che la Fiorentina ha perso parecchi milioni dopo la sua esplosione, avvenuta appunto dopo la sua cessione" racconta Fabio Alberti, titolare dell'azienda a FirenzeToday.