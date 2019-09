PAZZINI, Juric lo boccia: "Non è ancora pronto"

Giampaolo Pazzini non sarà in campo per la sfida di domani tra Hellas Verona e Juventus. Con l'assenza di Stepinski per squalifica, mister Juric in settimana aveva pensato al suo utilizzo. Ma oggi, in conferenza stampa, ha spiegato il motivo per cui l'ex attaccante della Fiorentina non ci sarà: "Fare giocare Pazzini era nella mia testa questa settimana, con la squalifica di Stepinski. Ma non ci siamo, pensavo che stesse meglio e che potesse dare di più, ma non è ancora pronto". Per Pazzini, quindi, proseguirà la sua tabella di recupero personalizzata: al momento però non è dato sapersi quando sarà di nuovo in campo.