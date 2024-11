PAZZINI, Domenica dura per l'Inter. Kean? Serviva fiducia

Fonte: Lady Radio

L'ex attaccante di Fiorentina e Inter, oggi dirigente della Pistoiese, Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio durante la trasmissione "Caffè Viola". Questo un estratto delle sue dichiarazioni riguardo al match di domenica tra viola e nerazzurri: "La Fiorentina era partita così e così ma era normale perché ci voleva tempo. Raffaele è stato bravo a cambiare le sue idee e adesso questa è una squadra in salute. Kean sta benissimo. Domenica sarà una bella gara. L'Inter ha qualcosa in più ovviamente ma è sempre complicato giocare al Franchi, soprattutto contro una Fiorentina così in fiducia".

Kean dove ha fatto il salto di qualità?

"È semplice la risposta. Agli attaccanti serve fiducia. Anzi serve consapevolezza di quello che possono fare. Palladino gli ha dato fiducia e lui è stato bravo a sfruttarla. Lui adesso ha sicurezza e gioca con grande tranquillità. Quando ti senti forte e sicuro giochi bene. A Firenze ha trovato tutte le componenti al posto giusto".