Sky annuncia: presto incontro ACF-Vanoli. La priorità è proseguire insieme
FirenzeViola.it
Dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus, la Fiorentina inizia a pensare e programmare in vista della prossima stagione. La notizia, secondo quanto raccontato da Sky Sport, è che la prima scelta della società sia quella di proseguire insieme a Paolo Vanoli. In programma c'è un incontro con l'ex allenatore del Torino, che sarà utile per capire quanto i programmi coicideranno e se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme o meno.
Pubblicità
Primo Piano
Paratici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commissodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Paratici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Copertina
FirenzeViolaNelle tasche Vlahovic, nella testa i Mondiali: Pongracic e un'estate che può riportarlo ai 'suoi' livelli
FirenzeViolaViola in Prestito: Beltran salvo, Moreno si gioca tutto all'ultima. Stasera semifinale playoff per Lucchesi
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
Tommaso LoretoViola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tutti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com