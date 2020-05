PASQUAL, Montella? Anno da incorniciare. Ovrebo...

L'ex difensore e capitano viola Manuel Pasqual è intervenuto in diretta sulla pagina Instagram della Fiorentina ripercorrendo il suo passato in maglia gigliata: "Con Montella c'era voglia di ripartire, non era facile unire la squadra. La società fece una serie di acquisti azzeccati, tali da convincere anche altri giocatori a sposare il progetto viola. Era necessario trovare un'identità e fare quadrato... Riuscimmo a esprimere un grande gioco e a divertire il pubblico. E' stata una stagione da incorniciare. Astori? Perderlo è stato uno dei momenti più difficili della mia vita, diventa tutto complicato se perdi un compagno di squadra. Calciopoli? Mentalmente fu una batosta, ci ritrovammo dalla Champions League a meno diciannove punti in classifica. La società attaccò ogni settimana la classifica reale nello spogliatoio e questo ci aiutò molto. Ovrebo? Non è stato facile da digerire. Buttammo via un passaggio di turno in Champions non per colpa nostra...".