PASQUAL, Italia non è partita da favorita. I viola...

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato della finale di ieri sera e della Fiorentina: "L'Italia non è partita come favorita per la vittoria finale e questo ha evitato le pressioni che invece avevano altre Nazionali. In pochi prevedevano una vittoria, ma alcuni singoli sono stati straordinari: come Donnarumma vero trascinatore e la coppia Bonucci-Chiellini è stata strepitosa. Fiorentina? La squadra deve trovare unità. Per ora, nei primi due anni della gestione Commisso, le cose non sono andate bene perché sono state fatte alcune scelte chiave sbagliate. Tutti noi ci auguriamo di vedere la Fiorentina in posizioni di classifica diverse l'anno prossimo".