PASQUAL, Fiore-Napoli? Conteranno le motivazioni

“Domenica, contro il Napoli, la Fiorentina andrà in campo per dimostrare il suo valore. Gli azzurri sono in piena lotta Champions, sono rimasti aggrappati al treno della grande Europa nonostante il periodo difficile e i giocatori limitati, le motivazioni faranno la differenza - queste le parole di Manuel Pasqual, telecronista Rai ed ex calciatore della Fiorentina - Milenkovic all’ombra del Vesuvio? La Fiorentina ha avuto dei problemi con il suo contratto, e a fine anno lascerà la viola. È un buon giocatore, ma i movimento di mercato vengono fatti quando si ha le idee chiare per la prossima stagione, e, al momento, il Napoli non le ha, soprattutto per la situazione Gattuso-De Laurentiis. Quest’ultimo, dopo un periodo di crisi, pare stia tornando sulle sue decisioni, vedremo se riuscirà a convincere Rino a restare. La scelta di Prandelli di lasciare la Fiorentina? Ha capito che non poteva dare alla squadra più di quello che aveva dato, è stata una scelta professionale e di amore per la Viola. Al giorno d’oggi non si vedono questo tipo di gesti, anzi, i tecnici aspettano il benservito dalle società”.