Ufficiale Parma, si conclude rapporto professionale con Alessandro Lucarelli

Si conclude il rapporto professionale tra il Parma e Alessandro Lucarelli. Lo comunica il club emiliano in una nota. "Ogni parola è superflua per definire il suo legame con il Club. Un percorso ricco di orgoglio, identità e senso di appartenenza per questa maglia. Valori che saranno sempre presenti grazie al lavoro di Alessandro, dentro e fuori dal campo. Dopo dieci anni da calciatore e sette da dirigente, Parma Calcio augura al Capitano di continuare a raccogliere grandi successi in un nuovo percorso professionale", si legge nel comunicato riguardante l'ex difensore tra le altre anche della Fiorentina.