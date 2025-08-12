Ufficiale
Parma, si conclude rapporto professionale con Alessandro Lucarelli
FirenzeViola.it
Si conclude il rapporto professionale tra il Parma e Alessandro Lucarelli. Lo comunica il club emiliano in una nota. "Ogni parola è superflua per definire il suo legame con il Club. Un percorso ricco di orgoglio, identità e senso di appartenenza per questa maglia. Valori che saranno sempre presenti grazie al lavoro di Alessandro, dentro e fuori dal campo. Dopo dieci anni da calciatore e sette da dirigente, Parma Calcio augura al Capitano di continuare a raccogliere grandi successi in un nuovo percorso professionale", si legge nel comunicato riguardante l'ex difensore tra le altre anche della Fiorentina.
Ex viola
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
