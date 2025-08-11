L'ex portiere viola Pietro Terracciano verrà presentato domani dal Milan

Pietro Terracciano è ormai a tutti gli effetti un portiere del Milan dal 18 luglio, quando i rossoneri lo hanno prelevato dalla Fiorentina a titolo definitivo. Domani, martedì 12 agosto, il Milan lo presenterà ufficialmente insieme all'altro acquisto delle scorse settimane dal Brighton, Pervis Estupinan. Ascolteremo così le sue dichiarazioni sulla decisione che lo hanno portato a lasciare la Fiorentina, dove era chiuso da David De Gea e dove la società voleva puntare sul giovane Martinelli. 