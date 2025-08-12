Iachini, fiducia per la sua Viola: "Convinto che la Fiorentina farà una grande stagione"

Nell'ambito di un'intervista a Oggi Sport Notizie in cui ha fatto le carte al prossimo campionato di Serie A, l'ex tecnico viola Beppe Iachini ha parlato anche della Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito: "Penso che Pioli abbia tutte le qualità e le caratteristiche per fare bene conosce l'ambiente è stimato dai tifosi, e sono convinto che la Fiorentina farà una grande stagione. I cambi di allenatori è una cosa che più o meno c'è sempre stata.

Le società cercano sempre di trovare la quadra giusta. Poi ho visto che, qualche club, ha puntato su allenatori esperti che hanno alle spalle anni e anni di esperienza.