Iachini, fiducia per la sua Viola: "Convinto che la Fiorentina farà una grande stagione"
FirenzeViola.it
Nell'ambito di un'intervista a Oggi Sport Notizie in cui ha fatto le carte al prossimo campionato di Serie A, l'ex tecnico viola Beppe Iachini ha parlato anche della Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito: "Penso che Pioli abbia tutte le qualità e le caratteristiche per fare bene conosce l'ambiente è stimato dai tifosi, e sono convinto che la Fiorentina farà una grande stagione. I cambi di allenatori è una cosa che più o meno c'è sempre stata.
Le società cercano sempre di trovare la quadra giusta. Poi ho visto che, qualche club, ha puntato su allenatori esperti che hanno alle spalle anni e anni di esperienza.
Pubblicità
Ex viola
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne drittedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Copertina
FirenzeViolaUltimi 20 giorni di mercato per un centrocampista e il vice Kean. Mandragora aspetta i viola, si decide entro il 18. Tutte le opzioni per la Fiorentina
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Mario TeneraniGrazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Tommaso LoretoDall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com