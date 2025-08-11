Cutrone potrebbe andare al Siviglia: sondaggio del club spagnolo

vedi letture

L'avventura di Patrick Cutrone al Como potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore il Siviglia ha infatti fatto un sondaggio per l'attaccante ex Milan e Fiorentina. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma intanto il club andaluso ha sondato il terreno e a breve potrebbe formulare una prima offerta, con l'idea degli spagnoli che sarebbe quella di arrivare a una richiesta per prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Nei giorni scorsi, relativamente a Patrick Cutrone, si era parlato anche dell'interessamento da parte del Genoa e del Pisa, ma almeno per adesso nessuno ha presentato un'offerta ufficiale al Como. Lo stesso attaccante, nel caso in cui dovesse arrivare una proposta la valuterebbe senza ombra di dubbio, visto che dopo gli ultimi arrivi, specialmente in attacco, la concorrenza nel reparto avanzato è altissima e Cutrone potrebbe decidere di lasciare il suo Como per andare a cercare fortuna altrove.