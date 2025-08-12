Social Pezzella si sfoga dopo il crack al ginocchio: "Duro colpo, ma diventerà bel ricordo"

In seguito all'infortunio grave subito due giorni fa in occasione del pareggio per 0-0 contro l’Independiente ad Avellaneda, l'ex difensore della Fiorentina ora al River Plate, German Pezzella, ha usato i propri social per sfogarsi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo costringerà a subire un'operazione e a restare ai box almeno per otto mesi complessivi: "È un duro colpo, ma che con lavoro, costanza e pazienza sarà un bel ricordo perché trarrò qualcosa di positivo da tutto questo. Grazie per l'affetto di questi giorni, sosterrò e aiuterò i miei compagni da un'altra parte ma con lo stesso impegno e amore per questi colori.

Ci vediamo presto".