Chiesa, nonostante la stagione difficile è vicino a restare a Liverpool. Lo vuole Slot

Anche dopo una stagione tutt'altro che facile, Federico Chiesa è più vicino alla permanenza a Liverpool rispetto che a un'avventura altrove. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, scrivendo che il giocatore non è assolutamente convinto di arrendersi nella sua esperienza d'Oltremanica dopo un solo anno trascorso in Premier League e anche il suo allenatore, l'olandese Arne Slot, non sarebbe convinto di lasciarlo partire già adesso e rinunciare in partenza alle sue potenzialità.

Per questi motivi, l'esterno ex Juventus e Fiorentina - per il quale si era parlato anche di un ritorno in riva all'Arno nei mesi precedenti - pare destinato a rimanere nei Reds piuttosto che accasarsi da altre parti.