Ufficiale Ricordate Tofol Montiel? Riparte dall'FC Lahti in Finlandia: il comunicato

vedi letture

Tofol Montiel riparte dalla Finlandia. L'ex enfant prodige del calcio spagnolo, passato dal settore giovanile della Fiorentina tra il 2018 e il 2021, ha firmato con l'FC Lahti, squadra della città di Lahti nel sud della Finlandia. Il classe 2000 si era allenato con il San Donato Tavarnelle nelle scorse settimane, ora è pronto ad una nuova avventura dopo aver passato la scorsa stagione in Ungheria, al Kecskemeti. Questo il comunicato ufficiale del suo trasferimento:

"Il FC Lahti e il 25enne attaccante spagnolo Tòfol Montiel hanno firmato un contratto per la stagione 2025. Il contratto prevede anche un'opzione per la stagione 2026. Montiel ha acquisito esperienza da giocatore, tra le altre, nella Serie A italiana e nel campionato portoghese. L'ultima volta Montiel ha giocato nel campionato ungherese, nelle fila del Kecskeméti TE".