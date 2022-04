PAPA WAIGO, Mi piacerebbe dare una mano al club viola

A poche ore da Juventus-Fiorentina ha parlato Papa Waigo, ex viola ricordato dai tifosi fiorentini soprattutto per una rete segnata alla Juventus in una delle ultime vittorie a Torino. L'ex attaccante senegalese ha ricordato così lo storico successo del 2008: "Quella è stata una vittoria che riassume la bellezza del calcio: è stato il momento giusto per rimanere nella storia. Questo sport è fatto di ricordi e grazie a quel gol i tifosi fiorentini si ricorderanno di me. Sono ancora tifoso della Fiorentina e la seguo sempre, mi piacerebbe dare una mano a questa società. Il colore viola mi è rimasto sulla pelle e sono convinto di poter dare ancora qualcosa a questa società.

La squadra di Italiano? A Firenze aspettavano da tanto tempo una squadra così, con Vlahovic sarebbe stata ancora più forte. Italiano l'ho avuto a Verona, era il mio capitano e già faceva l'allenatore in mezzo al campo. Come persona è molto rispettosa e disponibile coi giovani, è un vero maestro. Durante la prima partita stagionale, in Coppa Italia, ho anche avuto modo di parlarci e gli ho spiegato il calore della città e quanto pretenda una piazza come Firenze. Tutta la squadra mi piace, sorpattutto il mister. Mi piace anche che metta la tuta in panchina, perché si vede quanto sia dentro la partita".