Pancaro: "La Fiorentina rischia una stagione maledetta. Devono limitare i danni"

Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre anche della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb nel corso della quale ha risposto anche a una domanda sulla squadra di Vanoli: "Penso che debba essere preoccupata già da un po', queste rischiano di essere annate maledette - ha dichiarato l'allenatore a TMW - Quando parti con una squadra forte, un allenatore forte e per una serie di circostanze il campionato si incanala in modo negativo, devi assolutamente stare molto attento".

Pancaro, che ha messo insieme 18 presenze con la maglia della Fiorentina nella stagione 2005-2006 sotto la guida di Cesare Prandelli, ha poi concluso: "Devono cercare in tutti i modi di limitare i danni. Non è un compito facile, perché sta facendo fatica a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica".