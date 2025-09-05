Palladino e Thiago Motta ancora liberi: l'ex viola si ricarica, pista tedesca per l'ex Juve

Thiago Motta e Raffaele Palladino sono i due allenatori della scorsa stagione di serie A ancora senza panchina nonostante negli ultimi anni fossero tra i più ambiti. Motta in realtà è stato esonerato in corsa, Palladino si è dimesso a fine campionato ma nessuno dei due è rientrato nella girandola di panchine. L'ex Juventus - secondo quanto riporta SportMediaset - potrebbe però accasarsi al Bayer Leverkusen, rimasto senza allenatore dopo l'addio inaspettato di Erik Ten Hag, cacciato dopo sole 3 partite stagionali a causa di un presunto rapporto mai decollato con lo spogliatoio.

Raffaele Palladino dopo la buona annata alla Fiorentina piazzata al sesto posto e arrivata in semifinale di Conference aspetta la panchina giusta e recentemente è tornato a parlare ma solo via social: "Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti" ha scritto.