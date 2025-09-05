L'ex viola Rachid Ghezzal torna alle origini: all'Olympique Lione da svincolato

L'ex attaccante della Fiorentina Rachid Ghezzal è vicino a tornare all'Olympique Lione, club che lo ha formato. L’esterno offensivo algerino, svincolato dopo la fine dell’esperienza in Turchia con il Rizespor, a 33 anni è pronto a tornare a giocare in in Ligue 1.

Cresciuto all’OL tra il 2004 e il 2017, Ghezzal ha totalizzato 119 presenze in prima squadra prima vestire le maglie di Monaco, Fiorentina, Leicester e Besiktas. Ora, a 33 anni, si prepara a rinforzare la corsia destra dell’attacco lionese, portando anche esperienza e carisma sui più giovani. A spingere per il suo arrivo è stato l’allenatore Paolo Fonseca, che lo vede come un giocatore che può dargli più soluzioni in attacco.