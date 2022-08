ORLANDO, Ranieri? Gli sono stato subito antipatico

Massimo Orlando, ex tra le altre anche della Fiorentina, si è raccontato a "Storie di Calcio" a TMW Radio. Un talento vero che poteva diventare davvero grande ma che è stato fermato da una serie di infortuni che ne hanno tarpato le ali. A Firenze era l'erede di Baggio, ma i tifosi della viola sono riusciti davvero a vederlo solo a sprazzi a grandissimi livelli.

L'allenatore che ha inciso di più e di meno?

"Chi mi ha dato di più in termini di autostima e affetto è stato Bruno Bolchi. Era un altro calcio e lui è stato davvero un padre che mi ha portato per mano in certe fasi, è stato fondamentale. Non vorrei più incontrare di nuovo Ranieri: è stato un vincente, ma mi ha fatto male personalmente. Quando arrivò a Firenze ero uno dei più importanti insieme a Batistuta, avevo un grande rapporto con Cecchi Gori e certi rapporti i tecnici non le sopportano. Gli sono stato subito antipatico e la battaglia l'ha vinta lui, colpa anche dei tanti infortuni che ho avuto. Sono stato uno dei pochi giocatori che non ha chiesto mai spiegazioni se non giocavo. Era l'epoca del 4-4-2 e il fantasista si doveva adattare e non l'ho fatto troppo".

Ebbe anche l'opportunità alla Juventus, ma arrivò insieme anche Baggio:

"Mi consigliò lui di andare a Firenze. Mi disse: "Se fossi in te andrei a Firenze, perché a questa età si deve giocare". Ci fu la possibilità e non ebbi alcun ripensamento e andai. Ed è stata la cosa giusta".

