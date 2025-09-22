Nzola parte titolare contro il Napoli e si sblocca dal dischetto

Oggi alle 22:10
Mbala Nzola, attaccante del Fiorentina in prestito al Pisa, stasera è in campo contro il Napoli dal 1' minuto per la prima volta. E al 59' è proprio l'angolano dal dischetto (rigore dato per un tocco di mano) a pareggiare i conti dopo il gol di Guilmour (con deviaizone di canestrelli) nel primo tempo. Bella soddisfazione dunque per lui. 

Il Pisa è atteso anche dall'impegno infrasettimanale in Coppa Italia (giovedì a Torino) e vedremo se in quel caso Gilardino terrà a riposo Nzola per poi rilanciarlo contro la sua (ex) squadra nel derby dell'Arno.