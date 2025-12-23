Paratici dice sì alla Fiorentina, La Nazione: "La firma slitta a dopo le feste"

"Paratici dice sì alla Fiorentina: la firma slitta a dopo le feste" è il titolo che si legge nella prima pagina de La Nazione in merito all'arrivo in viola dell'ex dirigente bianconero. Firenze osserva il conto alla rovescia per Fabio Paratici: alla Fiorentina è ufficialmente iniziato. Il dirigente emiliano è sempre più vicino a diventare il nuovo Head of Football del club viola. Un ruolo dal peso enorme, una sorta di super responsabile dell’area tecnica che Paratici si appresta ad assumere con un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2030. Un innesto di spessore internazionale per la società di Commisso, chiamata a compiere un definitivo salto di qualità nella propria struttura dirigenziale.

La regia dell’operazione porta una firma precisa: quella del d.g. Alessandro Ferrari, che nei giorni scorsi ha incontrato Paratici in gran segreto a Londra ed è stato fin dall’inizio l’uomo incaricato di tessere la trama di questo arrivo. Ferrari resterà il punto di riferimento di Commisso a Firenze e, di fatto, una figura gerarchicamente superiore allo stesso Paratici nelle decisioni societarie, anche se le scelte di mercato e le questioni legate alla prima squadra passeranno dalle mani del nuovo Head of Football. Ora Paratici sta costruendo un exit strategy con il Tottenham, club a cui è legato fino al 2027.