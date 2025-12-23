Paratici e le prime mosse di mercato: in uscita occhio a Dzeko, Marì e anche Sohm

vedi letture

La Repubblica-Firenze si concentra sulle possibili prime mosse di Fabio Paratici da nuovo dirigente della Fiorentina. Il mercato è alle porte e Goretti ha fatto un enorme lavoro di preparazione in vista di un gennaio che dovrebbe portare a 4-5 innesti ed altrettante (se non maggiori) cessioni: toccherà a Paratici incrociare le informazioni e poi decidere in base anche al suo modus operandi. Vanoli si aspetta un esterno come minimo ed in generale dovrebbe arrivare almeno un rinforzo per reparto.

Ovvio serviranno delle uscite, possibilmente dei calciatori più in difficoltà. Occhio quindi a Dzeko, magari anche a Pablo Marì (che si è fermato per un problema al soleo e potrebbe soffrire il passaggio alla difesa a quattro) e persino Sohm. Discorso diverso per i big. La gara con l’Udinese ha riacceso parte della squadra, soprattutto quella più talentuosa, vedi Gudmundsson. Che piace a tante squadre, ma sarebbe strano cambiare strada proprio quando si inizia a vedere qualcosa.