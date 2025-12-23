Mercato, nomi in entrata e in uscita: Tuttosport fa quelli di Dodo e Piccoli
Su Tuttosport si può leggere alcuni nomi in ottica Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Tra i rinforzi, per il centrocampo circolano da tempo i nomi di Eric Martel del Colonia e l’ex Venezia Tanner Tessmann del Lione, per la difesa Diogo Leite dell’Union Berlino, per il ruolo di esterno Boga del Nizza. Tra le cessioni invece si parla di Viti, Kouamé, Richardson, forse pure uno tra Dodo e Piccoli.
Il mercato di riparazione servirà a rimodellare e potenziare un gruppo che, risultati alla mano, non s’è dimostrato competitivo come nelle premesse estive. Le urgenze sono stante e la programmazione è necessaria.
