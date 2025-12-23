FirenzeViola

Verso Parma-Fiorentina, attesi circa 2700 tifosi viola al Tardini

Verso Parma-Fiorentina, attesi circa 2700 tifosi viola al TardiniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:23Primo Piano
di Redazione FV

Dopo la prima vittoria in campionato arrivata domenica scorsa contro l'Udinese la Fiorentina è chiamata a dare continuità di risultati per continuare la risalita dalla ultima posizione in classifica attualmente ricoperta in Serie A.

Per farlo la squadra di Paolo Vanoli dovrà superare al Tardini l'ostacolo rappresentato dal Parma di Carlos Cuesta. In tal senso il club gigliato potrà contare sul solito supporto della tifoseria che, nonostante le recenti contestazioni contro giocatori e società, sarà presente con circa 2500/2800 tifosi al match di questo sabato delle ore 12:30.